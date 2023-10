Nemusíte mít ani kapku alkoholu v krvi, abyste si dokázali představit, co je to nyní polská povolební kocovina. Za všemi úsměvy a oslavami, které se od nedělního večera odehrávají ve štábech liberálních demokratických stran v Polsku, se skrývá obava z toho, co všechno bude potřeba udělat, aby se daly dohromady instituce demokratického státu po osmi letech vlády konzervativní strany s autoritářskými tendencemi. A nejde jen o široce zmiňované soudy včetně toho ústavního nebo o veřejnoprávní média. Jde o systém vlády a správy státu jako takový.

Něco o tom vědí v Maďarsku nebo na Slovensku. V Maďarsku už se v zásadě o nezávislých institucích nedá hovořit a na Slovensku s novou vládou Roberta Fica končí čtyřletá perioda institucionálního chaosu s pokusy uvolnit ruce soudům i policii. Polsko bude nyní laboratoří toho, jak z režimu, který jde neliberálním či iliberálním směrem – tedy směrem Maďarsko –, udělat opět otevřený a zodpovědně fungující systém.

Co se dočtete dál - Co slibuje nová polská vládní většina.

- Bude to očista, nebo pomsta?

- Jaká je situace institucí v Česku ve srovnání s Polskem či Slovenskem.