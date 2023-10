Tuzemské bankovní domy se snaží dostat větší množství klientů do svých mobilních aplikací. Od listopadu ještě více zpoplatní své služby související se zasíláním takzvaných autorizačních SMS. Bude se to týkat například klientů ČSOB a UniCredit Bank. Finanční domy to dělají zejména proto, aby ušetřily náklady spojené s odesíláním těchto zpráv. A současně se tím snaží motivovat klienty, aby trávili více času v aplikacích a byli v nich aktivnější.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč banky autorizační SMS zdražují.

Jakých bank se to týká a které službu nadále drží zadarmo.

Proč přechod do mobilních aplikací podle bank zvýší bezpečnost klientských účtů.