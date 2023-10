Petr Fiala dorazil do studia Hospodářských novin z Poslanecké sněmovny, kde se zrovna druhým dnem vlekly projevy předcházející hlasování o nedůvěře vládě. „Moc se to nedá poslouchat, zvlášť Andrej Babiš, to je slovní chaos,“ svěřil se premiér mezi dveřmi. Jinak ale působil, že je v kondici, kterou mu mimochodem hlídá speciální „fitness“ prsten na pravé ruce. A že čísla, podle kterých jeho vládě v polovině volebního období věří jen 25 procent Čechů, mu tep příliš nezvedají. „Průzkumům nepřikládám velkou váhu, pro mě jsou rozhodující výsledky voleb,“ říká premiér a šéf ODS.

Na počátku září jste představil svou vizi pro Česko. Krátce připomeneme, že její hlavní body jsou sebevědomí, efektivní stát, smysluplné vzdělávání a strategické investice. Z těch se můžeme zaměřit na dopravní infrastrukturu, jadernou energetiku, lithium pro autoprůmysl a investice do čipů. Co konkrétního chcete v tomto volebním období stihnout?

Restart Česka je moje vize, kterou jsem označil za střednědobou, protože se týká příštích deseti let. Cílem je ukázat, kam bychom měli směřovat v rozvoji, co máme dělat pro to, abychom patřili mezi nejúspěšnější země. Zároveň jsem chtěl vyvolat o té vizi debatu, protože mým cílem je, aby si ji osvojila širší společnost. A aby se nestalo, pokud by tady byla jiná vláda, že bychom v těch krocích nepokračovali. Schválně jsem vizi udělal střednědobou, protože deset let je akorát pro to, abychom mohli něco dělat konkrétně a zároveň narýsovali velkou cílovou představu. Takže na strategických investicích už pracujeme, jde o dopravní infrastrukturu, energetiku, posílení energetické bezpečnosti země nebo obranu. A v části kroků budeme muset pokračovat i v dalších letech.

S tím souvisí spolupráce s opozicí. Zatím není vidět, že byste se o té vizi s ní bavil, byť může za dva roky vládnout.

Jsem připraven o těchto vizích hovořit s každým, kdo bude chtít. S opozicí jsem v minulosti několik jednání vedl například při snaze o nalezení společného základu pro naši zahraniční a evropskou politiku. Moje pokusy ale moc úspěšné nebyly, jak jsme to viděli při našem evropském předsednictví, kdy nám i veřejnosti opozice nejprve slíbila, že v tomto období nebude vyvolávat hlasování o nedůvěře vládě, a pak to porušila. Je to složité, ale nevzdávám to a budu se snažit, aby i opozice některé vize akceptovala. Nicméně když se podívám na dění v Poslanecké sněmovně (rozhovor vznikal ve dnech vyslovování nedůvěry vládě – pozn. red.), tak jsou to permanentní obstrukce. A není to opozice, která by se chtěla na něčem domlouvat s vládou. Naopak využívá každou možnost k prosazení svých populistických zájmů.

