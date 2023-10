Zdaníme víc tabák, alkohol, zavedeme daň z cukru... Zavádění daní z neřesti je oblíbeným rétorickým cvičením politiků, ovšem jen do té doby, než musí definovat, co to vlastně ta neřest je.

Na tom, že alkohol škodí zdraví, se lékaři i politici shodnou. Tato shoda ale padá, jakmile by se mělo do kolonky alkohol zařadit lahodné moravské víno, které – jak vyplynulo z politických debat – naopak léčí. A tak víno nakonec zůstalo na rozdíl od třeba neřestného stavebního spoření jakýchkoliv daňových zásahů ušetřeno. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS už uvedl, že debata o zdanění tichého vína počká až na další vládu.

