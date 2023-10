Dvě zprávy, které výborně vypovídají o jednom z největších problémů Česka. První: v Praze zřejmě nevznikne datové centrum Microsoftu. Druhá: americké stíhačky F-35 jsme mohli mít v Česku o tři roky dříve.

Pojítkem obou zpráv je to, že za neveselé skutečnosti v nich popsané může z velké části česká byrokracie. Velmi plasticky se skrze ně ukazuje, že právě byrokracie je zásadní brzdou prosperity, a nyní už dokonce ohrožuje i bezpečnost země. Čím to je, jaké jsou důsledky a proč se to nedaří řešit?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kde se v Česku vzala naše byrokratická tradice?

V čem všem je nám dnes překážkou?