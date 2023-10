Energetické trhy bedlivě sledují vývoj války mezi Izraelem a Hamásem. Konflikt totiž zvyšuje geopolitická rizika pro ropu i plyn v jinak už dost napjaté situaci.

V případě ropy i plynu už válka zasáhla izraelské dodávky. U ropy jde především o přesměrování toků, protože Izrael není významně těžební ani tranzitní zemí. Útoky Hamásu zničily největší terminál pro dovoz ropy do země Aškelon a ropné tankery tak musí plout do jiného. Ztěžuje to dodávky na izraelský trh od černomořských vývozců (většinou Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Iráku) přes Středozemní moře.

