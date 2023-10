Od letošního června je jednatřicetiletý Ondřej Pilný v čele české pobočky největší kryptoměnové burzy světa Binance. Má za sebou sedm let v oboru, jehož hlavní protagonisté namísto kravaty a korporátní opatrnosti obvykle neřeší, co mají na sobě a zda svými slovy někoho nenaštvou. Na Pilném je ale patrné, že si dává pozor, aby nepřestřelil. Na rozhovor přišel sice v „obvyklé“ mikině, ale bez kapuce. A při několika otázkách se omluvil, že ač by rád, konkrétnější být nemůže. Jak velkou firmu zastupuje, jasně říkají čísla.

Na Binance se i během letošního relativního útlumu denně protočí běžně víc než pět miliard amerických dolarů, tedy skoro 120 miliard korun. V posledních dnech, kdy trh opět začal růst, pak denní objem obchodů vzrostl na více než dvojnásobek. A Česko je pro burzu z globálního pohledu velmi důležité.

Kryptoměny zde používá téměř půl milionu lidí. A Pilný připouští, že toto číslo se řádově přibližuje celkovému počtu českých klientů Binance. V prvním rozhovoru pro tuzemská média od svého nástupu do čela tuzemské pobočky burzy mluví o dalších plánech na zdejším trhu. Binance podle něj už brzy spustí spolupráci s jednou z velkých pražských univerzit a pracuje také na tom, aby čeští uživatelé mohli snadněji obchodovat.

