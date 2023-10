Firmy ani nadále zřejmě nebudou moci lákat nové lidi na zaměstnanecké akcie – návrh z dílny ministerstva financí zůstal v půli cesty. Změna ve zdanění tohoto benefitu se bez předchozího projednávání objevila v úterý ve sněmovně coby pozměňovací návrh k jinému zákonu, který upravuje soukromé spoření na penzi.

Podle návrhu vládních poslanců se akcie mají nově danit až v okamžiku prodeje. Nicméně návrh zároveň přichází s několika výjimkami, kdy se bude danit hned – například když zaměstnanec z firmy odejde, když firma vstoupí do likvidace, dále po uplynutí deseti let od nabytí těchto akcií nebo při úmrtí zaměstnance. To považují někteří zaměstnavatelé za zdroj možných komplikací.

