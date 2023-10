Když šíří nesmysly o naší historii Andrej Babiš, asi to nikoho nepřekvapí. Šéf hnutí ANO není znám jako někdo s širokým rozhledem. Že ale stejné nesmysly opakuje i Petr Fiala, univerzitní profesor, to fakt zarazí. I když, možná jsem na oba pány příliš přísný. Vlastně říkají jen něco, co se mezi Čechy léta traduje. Byť to není pravda.

Co se dočtete dál Jak bohaté meziválečné Československo ve skutečnosti bylo?

Kvůli čemu nebyly na špici ani samotné české země, tedy bez Slovenska a Podkarpatské Rusi?

Proč ale první republika přesto byla skvělým místem k životu?