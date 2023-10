Tvořili úderný tandem na českém mediálním trhu bezmála 25 let. Jaromír Soukup, excentrický mediální podnikatel se zálibou v boxu, moderování a s bohatými vazbami na politiky, a Filip Doubek, uznávaný obchodník a stratég jeho mediální agentury Médea, svého času největší na trhu. Nyní se cesty obou mužů rozcházejí. Opět.

Není to totiž poprvé, co se Doubek ze Soukupových služeb vymanil. Stalo se tak již v roce 2021, když se Soukup přetahoval o vliv nad svou mediální skupinou s čínským partnerem CITIC, reprezentovaným Jaroslavem Tvrdíkem. Tehdy Doubek odešel založit in-house agenturu pro skupinu KKCG miliardáře Karla Komárka. Avšak z dnešního pohledu šlo spíše o krátkodobý taktický manévr z dílny Jaromíra Soukupa, neboť Doubek se po pár měsících do čela Médey vrátil.

