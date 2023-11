Německé společnosti jako Volkswagen, Siemens nebo Continental se musí připravit na to, že jim odbory, jejichž zástupci sedí v dozorčích radách, budou ještě více mluvit nejenom do mezd, pracovních podmínek či ochrany proti propouštění, nýbrž do veškerého byznysu. Ještě „hlouběji zakotvit“ v korporacích si jako svůj stěžejní cíl vytkla Christiane Bennerová, nová šéfka odborového svazu IG Metall, který je s 2,1 milionu členů v Německu největší a nejvlivnější.

Ze 421 delegátů kongresu ve Frankfurtu nad Mohanem jí svůj hlas dalo přes 96 procent. Dosavadní předseda, sedmašedesátiletý odborářský veterán Jörg Hofmann, kvůli vysokému věku už na nejvyšší post nekandidoval.

