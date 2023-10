V čele kandidátky opozičního hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu by příští rok měla být bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová. Po včerejší programové konferenci ANO to řekl předseda hnutí, bývalý premiér Andrej Babiš. Projednají to krajské organizace. Babiš uvedl, že Dostálová je nejlepším odborníkem na čerpání evropských fondů. „Jsem přesvědčen, že je tou nejlepší osobou, aby bojovala za zájmy občanů v Evropském parlamentu,“ poznamenal. Uvedl také, že hnutí by chtělo obhájit šest mandátů, které získalo ve volbách v roce 2019.

Hnutí ANO podle Babiše půjde do voleb s tím, že je nepřijatelné, aby Česko přišlo v EU o právo veta. Chce také usilovat o to, aby Evropská komise neřídila Evropu, řekl Babiš. K Zelené dohodě pro Evropu uvedl, že ANO chce ochranu životního prostředí, ale nikoliv to, aby „Green Deal zničil evropský průmysl a ohrozil zaměstnanost“.

Dostálová by v Evropském parlamentu chtěla bránit Česko jako suverénní, silný a svrchovaný stát. „Musíme si uvědomit, že tím, že existuje instrument práva veta, tak je to jeden z mála instrumentů, který staví všechny členské státy na rovnou úroveň,“ řekla. Česko podle ní také odmítá povinné přerozdělování uprchlíků.

Koalice Spolu, tedy ODS, KDU‑ČSL a TOP 09, v pátek oznámila společnou kandidaturu v eurovolbách. Lídrem je europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Samostatně budou kandidovat Piráti s lídrem Marcelem Kolajou, hnutí STAN povedou ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová spolu s někdejším poslancem hnutí Janem Farským.