Odpověď na otázku, co nejvíc trápí Českou republiku, většinou vyžaduje dostatek času i trpělivosti. Protože toho rozhodně není málo. Stačí nahlédnout do průběžných materiálů Národní ekonomické rady vlády, jejíž členové teď postupně přicházejí s dalším – těžko říci kolikátým – balíčkem opatření, kterak nastartovat tuzemskou ekonomiku. A dostat ji do jednadvacátého století.

Nápady nejsou nijak překvapivé. To, co se ukazuje jako stále větší a větší brzda, je mizerná infrastruktura (jejíž nekvalitu objeví každý, kdo překročí hranice země nejen na západ, ale i na sever), pokulhávající školství, šílená byrokracie, rigidní trh práce… Upřímně, kdo sleduje ekonomiku delší čas, je schopen kterýkoliv z těchto bodů vyjmenovat poslepu v jakoukoliv denní a noční hodinu. Protože evidentně nic z toho netrápí politiky natolik, aby byli v posledních deseti letech ochotni k jakékoliv skutečné změně.

