V Česku se zejména v prostředí liberálních voličů periodicky objevují sny o založení nové politické strany, která by je reprezentovala lépe než ty současné. Většinou pak následuje rychlé a ne úplně příjemné probuzení. Nejpozději ve chvíli, kdy si snící vzpomenou na to, jak dopadl na přelomu let 2020 a 2021 projekt Mikuláše Mináře a jeho strany „Lidé Pro“.

Teď ale přichází chvíle, kdy by snění úplně beznadějné být nemuselo.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Ukazuje aktuální volební průzkum větší šance pro založení nové politické strany?

Ke komu se upínají liberální voliči, kteří mají pocit, že jejich zájmy dnes nejsou dostatečně zastoupeny?