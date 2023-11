Vyjednávala i s TOP 09, nakonec ale ekonomku Danuši Nerudovou zlákalo do čela svojí kandidátky pro eurovolby v příštím roce hnutí STAN. A to si teď nechává změřit, kolik hlasů navíc by mu bývalá rektorka Mendelovy univerzity a prezidentská kandidátka mohla přinést. Zcela bez představy ale hnutí není. Poměrně detailně se totiž možným přínosem Nerudové podle informací HN zabývali už ve zmíněné TOP 09. A došli mimo jiné ke zjištění, že ekonomka je ve veřejnosti podobně známá jako zakladatel jejich strany Miroslav Kalousek. Na rozdíl od něj má ale několik výhod.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké jsou silné stránky Nerudové podle volebního průzkumu TOP 09?

Kolik procent hlasů s ní STAN může získat?

Co je slabinou dosavadních průzkumů?