Už od jara se mezi podnikatelským sektorem, ochránci klimatu a několika vládními resorty vede boj o 200 až 400 miliard korun, které by Česko během tohoto desetiletí mohlo získat z prodeje emisních povolenek. Jednání o rozdělení peněz, jejichž přesná výše se bude odvíjet od cen povolenek na trzích, probíhala bez větší pozornosti až do doby, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil návrh regulované složky ceny energií pro příští rok. Z něj vyplývá, že úředně stanovená část ceny v příštím roce vzroste o desítky až stovky procent. To v konečném důsledku znamená, že navzdory zlevnění elektřiny na burzách většina odběratelů v příštím roce neušetří, nemalá část si připlatí.

Podle opozice šlo přitom spotřebitelům ulevit od vysokých cen právě tím, že na utlumení regulované složky by se využily peníze z povolenek, k čemuž se přiklání i šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Ministerstva financí a životního prostředí to naopak odmítají. Na trhu to každopádně kvůli povolenkám aktuálně vře. Jak to tedy bylo? HN zmapovaly celou anabázi kolem povolenkových příjmů.

