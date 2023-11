Od ledna začnou platit nová silniční pravidla a jednou ze zásadních změn je, že za volant budou moci sednout už sedmnáctiletí, byť pouze pod dohledem zkušeného mentora. Některé autoškoly se obávají, že by případná vlna mladých zájemců o řidičák mohla vyčerpat jejich kapacity. To by pak mohlo vést k razantnímu zvýšení cen. Jiné autoškoly ale stejně jako ministerstvo dopravy říkají, že k panice není důvod.

Například jedna z největších českých autoškol Nobe na základě předběžných průzkumů odhaduje, že možnost usednout za volant o rok dříve využije zhruba třetina nezletilých. Do autoškoly lze začít chodit rok a půl před dovršením potřebného věku, takže změna se teoreticky týká i těch, kterým je nyní 15 a půl roku. „Což může být až třicet tisíc zájemců nad běžný stav,“ uvádí za autoškolu Nobe její marketingový manažer Mikhail Svanidze.

