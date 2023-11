Ve fotbalovém klubu West Ham United, ve kterém je minoritním podílníkem český miliardář Daniel Křetínský, by se brzy měla měnit vlastnická struktura. Do prodeje jde část podílu britského miliardáře Davida Golda. Ten v lednu zemřel ve věku 86 let, jeho podíl i členství v představenstvu převzala jeho dcera Vanessa.

Právě ta oznámila, že hodlá odprodat část zděděného čtvrtinového podílu v klubu z východního Londýna. West Ham, za který hrají i čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, je po další víkendové porážce na 12. místě tabulky Premier League.

