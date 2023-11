Pokud se nestane něco naprosto nečekaného, něco, co zasáhne do české politiky zvenčí, současné vládní strany příští velké volby prohrají, tvrdí šéf agentury Median Přemysl Čech. Ve společnosti se navíc začíná objevovat poptávka po nové demokratické formaci. V rozhovoru Čech mimo jiné vysvětluje, co o tomto trendu svědčí.

Děje se v této chvíli v české společnosti, pokud jde o vývoj politických preferencí, něco zlomového?

Vysloveně zlomového ne, ale velmi zajímavého ano. Na veřejné scéně stále dominují dva hlavní směry. Jeden je reprezentovaný vládní pětikoalicí a druhý parlamentní opozicí, tedy ANO a SPD. Jenže se tady objevuje třetí tábor – tvoří jej nezanedbatelná část populace, která není spokojená ani s jedním z těchto dvou proudů. A podstatnou část z něj tvoří někteří voliči pětikoalice z roku 2021.

Tito voliči dali pětikoalici mandát nejen proto, aby zabránili pokračování vlády Andreje Babiše. Ale i proto, že očekávali, že dojde k zásadním změnám, pokud jde o reformy a modernizaci Česka. A tyto změny v jejich očích buď nepřicházejí vůbec, nebo jen pomalu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co říkají průzkumy o únavě voličů vládní pětikoalice z fungování kabinetu?

Měla by dnes nová demokratická strana šanci na úspěch?

A jaké jsou skutečné šance Andreje Babiše?