Kombinace dezinformací a umělé inteligence bude znamenat konec svobodných voleb v Evropě. A já jsem placena za ochranu svobodných voleb, upozorňuje česká eurokomisařka Věra Jourová, která bude mít na Výroční konferenci Aspen Institute CE hlavní proslov k tématu Digitalizace: Jak pomoci malým českým podnikům. V rozhovoru pro HN mluví o vznikající evropské regulaci umělé inteligence, ale také o svých zkušenostech ze schůzek se šéfy sociálních sítí TikTok nebo X. Anebo o svém dalším fungování v hnutí ANO.

Evropská unie připravuje pravidla pro regulaci umělé inteligence (označována zkratkou AI – artificial intelligence). Nehrozí, že Evropa bude příliš opatrná a zákazníci na tom budou tratit? nabízejí v Evropě se zpožděním Google nebo Microsoft své nejnovější produkty související s AI, ještě výraznější je v EU absence nových funkcí s umělou inteligencí ve Windows 11.

Jsem přesvědčena, že inovace to brzdit nebude. Tyto obavy zaznívaly i při zavádění GDPR. S technologickými hráči jsem se tehdy bavila, ať ochranu soukromí rovnou zabudují do jejich technologií. Také v AI inovátoři vědí, že chceme bezpečné technologie, které budou lidem sloužit. Nikoli vládnout. Podobná regulace se teď zavádí v USA. Prezident Joe Biden přichází s výnosem, který by měl regulovat zejména rizika AI pro veřejné zakázky. Slyším ze všech stran, že bychom neměli regulovat generativní AI, protože zatím pořádně nevíme, co bude umět. Ale když si uvědomíme, že právo je vždy několik let pozadu za technologií, tak je dost velké riziko, že až budeme pořádně vědět, co to je, bude pozdě. Ano, Evropa je opatrná, ale když se podíváte na seznam možných rizikových využití AI, tak vidíte, že to má logiku. Například chceme regulovat využití biometrických dat ze strany policie, neumožnit státům, aby v reálném čase kontrolovaly lidi, jak chodí po ulicích.

Tedy v Evropě by to nem ělo vypadat jako v Číně, kde se takto začínají lidi sledovat?

