Byl to hrozný rok. Renata se v něm rozvedla se svým mužem, v srpnu jí pak zemřela matka a dva měsíce poté ji navždy opustil i bratr. Protože nemá děti, zůstala úplně sama. Když se přiblížil čas Vánoc, začala ji trápit otázka, jak je bez rodiny stráví. „Na internetu jsem našla nabídku vánočního pobytu ve Špindlerově Mlýně,“ vzpomíná sedmačtyřicetiletá žena, která předtím nebyla zvyklá cokoli podnikat na vlastní pěst. „Jela jsem tam se smíšenými pocity, ale nakonec to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat,“ hodnotí rok, kdy prožila Vánoce s do té doby neznámými lidmi. „Seznámili jsme se a zažili úžasné tři dny.“

Podobně naložil s loňskými Vánocemi Patrik, který je nezadaný a na svátky vyrazil do maďarských termálů. „Řekl jsem si, že nebudu sám doma v bytě, to raději Vánoce strávím někde, kde mi bude příjemně. V minulosti, když jsem neměl zrovna partnerku, jsem takhle byl třeba v Dominikánské republice nebo na Srí Lance,“ popisuje své zkušenosti.

S otázkou, jak strávit vánoční svátky bez partnera a rodiny, se musí každoročně popasovat stále více lidí. Data z posledních dvou sčítání lidu ukazují, že počet obyvatel, kteří žijí sami, se v Česku neustále zvyšuje. Zatímco v roce 2011 tvořily jednočlenné domácnosti 32 procent ze všech, předloni už to bylo 39. Za tímto trendem stojí podle odborníků přibývající počet osamělých seniorů, ale také svobodných nebo rozvedených lidí.

A právě období okolo Vánoc je pro mnohé z nich obtížné, protože tyto svátky jsou všeobecně spojené s představou romantického slavení v kruhu nejbližší rodiny. „Podobně náročné je prožívat i Valentýna, narozeniny nebo nemoc, kdy si člověk více uvědomuje své osamění,“ prozrazuje koučka Petra Slade, která pracuje se ženami žijícími bez partnera. Situaci ještě zhoršují sociální sítě, kde lidé během svátků rádi sdílí krásné rodinné fotky. Poradkyně proto připomíná, že ani za líbivou fotkou nemusí být vždycky šťastný a fungující partnerský vztah.

Den, kdy seznamky praskají ve švech

Vánoce jsou obdobím, kdy pocit osamění začne dopadat i na ty, kdo jsou jindy během roku vlastně spokojení sami. Ředitelka seznamovací agentury Date2k Kristýna Mertlová pozoruje zvýšený zájem o seznamování už na podzim, kdy se lidé vrací po letních dovolených do své každodenní rutiny, kde nemají tolik příležitostí někoho nového potkat. K tomu se připojí touha nebýt na Vánoce sám a největším vrcholem je potom začátek nového roku, od kterého mnozí nezadaní očekávají začátek nového vztahu.

Nikomu nedoporučuji nechat se dotlačit do partnerského vztahu vnějšími okolnostmi. Ani vánoční náladou…

„První neděli po Novém roce se v Americe říká Dating Sunday (seznamovací neděle). Je to den, kdy seznamky, tindery a agentury praskají ve švech. Lidé, kteří strávili Vánoce sami, se v zápalu novoroční energie vrhají do seznamování,“ říká Mertlová. Ve své agentuře má zkušenost i s klienty, kteří se na kouče obrací s jasným požadavkem: Chtěl bych si někoho najít do Vánoc, abych nebyl u stromku sám. Ti odvážnější už mají dokonce koupené dvě letenky na sváteční dovolenou.

Kvůli Vánocům by si však lidé partnera hledat neměli. „Seznamování má smysl jen ve chvíli, kdy to opravdu chcete,“ zdůrazňuje Mertlová a varuje před všemi situacemi, kdy se člověk nechá dotlačit do partnerského vztahu vnějšími okolnostmi. Ať už to jsou příbuzní, společenské trendy, nebo „vánoční nálada“.

Většina lidí bydlících o samotě slaví Vánoce v kruhu širší rodiny. Problém je v tom, že svátky u příbuzných nemusí být pro svobodného člena rodiny vždy příjemné. Někteří mají strach z přetvářky, která zakrývá špatné vztahy, jiní se necítí dobře ve společnosti svých příbuzných, kteří jim připomínají chybějící vztah. Mnozí se v obavě z nevítaných otázek nebo pocitů raději rozhodnou oslavit Vánoce sami nebo je neslavit vůbec.

„Je to jako mlýnek na maso, ze kterého nemůžete utéct, protože prohlásit, že vás Vánoce nechávají naprosto chladnou, se rovná málem podobnému společenskému odsouzení, jako když žena řekne, že nechce mít děti,“ stěžuje si Markéta, která namísto rodinného slavení Vánoc odletěla minulý rok do Stockholmu. „Já si vzal loni salát a rybí prsty do krabičky a byl jsem 24 hodin venku. Celé svátky i silvestr jsem byl sám a bylo to super. Klid a mír,“ sdílí své zážitky David. Jiní nezadaní si udělali pohodu doma: „Minulý rok pyžamo, gauč, psi a kočka, film, poprvé jsem nepekla ani nedělala večeři,“ popisuje své svátky Pavlína.

Radši říkám, že mi to tak vyhovuje

Články na internetu, které se této otázce věnují, jsou obvykle plné rad, jak slavit – nebo klidně neslavit – samotářské Vánoce „po svém“, osvobodit se od tlaku na výzdobu, pečení nebo dárky a užít si volné dny ve své vlastní společnosti. Většinou u televize a oblíbeného jídla nebo pití. Z psychologického hlediska to ale nepomůže každému. „Když se schovám pod deku a opiju se, druhý den se budu cítit ještě hůř,“ upozorňuje Mertlová. Zvlášť pokud je moje rozhodnutí neslavit Vánoce ve skutečnosti jen zástěrkou lítosti, že je nemůžu oslavit s někým blízkým.

Ani oblíbené vánoční cestování nepřinese osamělému člověku radost, pokud je útěkem před situací, která ho trápí. „Důležité je přiznat si, po čem doopravdy toužím. A nemaskovat to tím, že mi samota vlastně vyhovuje,“ zdůrazňuje Mertlová. Nelhat si do kapsy podle ní znamená dát sobě i ostatním najevo, že jsem třeba single, ale raději bych měl partnerku. Tato upřímnost navíc výrazně zvýší i šance, že si svobodný člověk svůj vysněný protějšek brzy najde.

Pravdivost samozřejmě funguje i v případě, že člověk skutečně chce a potřebuje být sám. Proto není na single Vánoce žádný univerzální recept a každému může prospět jiné řešení. „Někdy pomůže nedávat Vánocům takovou důležitost,“ dodává Jakub Škorpil, který se v roli kouče věnuje převážně mužům hledajícím partnerku. Často jim radí, aby se neupínali k nějakým vánočním představám nebo novoročním předsevzetím. Ten, kdo touží po partnerském vztahu, může jít změně ve svém životě naproti kdykoli, bez ohledu na to, jaké je zrovna roční období.

A kdo naopak žije bez partnera doopravdy rád, může očekávání druhých hodit za hlavu a užít si svátky tak, jak je mu to příjemné. „Nenechal bych si namluvit, že je se mnou něco špatně, když jsem single,“ dodává kouč. Nikdo se nemusí cítit méněcenný jen kvůli tomu, že slaví Vánoce sám nebo svým vlastním originálním způsobem.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Magazín Vánoce.