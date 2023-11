Jak nepřipravit lidi v odlehlých regionech o své služby, aktuálně řeší Úřad práce, který se chystá zrušit část poboček. Řešením by mohly být pravidelné výjezdy úředníků do odlehlých lokalit, kde pobočka chybí. Ti by se měli věnovat hlavně lidem, ke kterým se dávky dosud nedostaly, ale potřebovali by je. Vyzkoušet si to mají v průběhu příštího roku úřady a obce na Vysočině.

„Po optimalizaci sítě nám v regionu zůstane část lidí, kteří by mohli zůstat neobslouženi. Pak může dávat obrovský smysl spolupráce s obcemi, abychom si našli cestu k těm, které ani nenapadne si o dávku říct,“ vysvětluje pro HN generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Podle něj jsou to právě obce, kdo má největší přehled, kteří lidé by pomoc nejvíce potřebovali.

