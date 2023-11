Hladovka disidenta Jiřího Gruntoráda před Úřadem vlády je radikálním upozorněním na jednu z největších ostud současného Česka. Aktivní bojovníci proti komunistickému režimu, kteří dospěli do důchodového věku, mají velmi nízké penze, zatímco špičky režimu a nejrůznější prospěcháři si užívají vysoce nadprůměrných důchodů.

Je to zjevná nespravedlnost, se kterou stát nebyl 34 let schopen nic udělat. Jak je to možné? A co to o českém státu a celé naší společnosti říká?

