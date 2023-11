Německý agrochemický a farmaceutický koncern Bayer, prodávající léčiva, přípravky na ochranu rostlin, ale i doplňky stravy, šokuje finanční trhy. Kurz jeho akcií se během pondělního dopoledne zřítil skoro o pětinu poté, co vyšlo najevo, že jím vyvíjený lék na prevenci mrtvice Asundexian není zdaleka tak účinný, jak se předpokládalo. Jak informoval list Handelsblatt, znamená to konec výzkumného projektu, jenž dospěl do třetí testovací fáze a měl přinášet tržby ve výši kolem pěti miliard eur ročně se solidní ziskovou marží. S jeho zavedením do výroby se počítalo v roce 2026.

Zbývá vám ještě 80 % článku