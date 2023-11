Čínské automobilky v Evropě rychle navyšují prodeje svých elektromobilů. A naopak třeba německý Volkswagen, do jehož skupiny spadá česká Škoda Auto, má v elektromobilitě velké problémy. Výrobci aut v Evropské unii i Velké Británii by se navíc dostali pod ještě větší tlak, pokud by museli při vzájemném vývozu platit cla – právě s tím totiž počítá platná dohoda o vztazích mezi EU a Británii poté, co Spojené království z unie vystoupilo. Od ledna by cla na elektromobily měla dosáhnout deseti procent.

Británie je přitom pro automobilky v EU největším vývozním trhem. Zásadní význam má i pro Škodovku a její elektromobil Enyaq. Za letošní první pololetí mladoboleslavská automobilka v Británii prodala bezmála pět tisíc Enyaqů a tamní trh je pro ni z hlediska exportu druhým nejvýznamnějším hned po Německu, sdělila Škoda Auto pro HN. Enyaq je taky tím autem Škodovky, jehož prodeje rostou vůbec nejrychleji.

