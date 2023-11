Dvě kauzy starostů, trestně stíhaných kvůli svému působení na radnicích, vyvolaly během posledních týdnů rozruch. Bývalému starostovi Prahy 2 Jiřímu Paluskovi trvalo osm let, než se po zproštění viny domohl odškodného jako náhrady za ušlý plat. Soudy mu ho nejprve nechtěly přiřknout, protože po obvinění dobrovolně odstoupil. Starostu Vápenné v podhůří Jeseníků Leoše Hanniga zase soud až na třetí pokus poslal za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie na pět let za mříže. A to přesto, že nezpůsobil žádnou škodu.

Případů, kdy jsou starostové roky stíháni, aby se nakonec ukázalo, že jsou nevinní, nebo jsou souzeni mimořádně přísně, je podle Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí dlouhodobě příliš. Vedou podle nich ke ztrátám schopných lidí a obavám dalších z působení v komunální politice. Státní zástupci na kritiku reagovali už v roce 2018 vydáním seznamu doporučení, jak v podobných případech jednat, nyní však žádná nová nechystají.

Jejich sdružení míní, že by žalobci a soudci měli ubrat, protože odrazují lidi od politiky.