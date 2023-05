Tehdejší starosta Prahy 2 Jiří Paluska před 11 lety udělal to, co se v tuzemské politice příliš často nevidí: vzdal se své funkce poté, co jej policie obvinila ze zneužití pravomoci. Soudy Palusku následně očistily a konstatovaly, že se trestný čin nestal.

Od té doby se bývalý starosta snaží získat za své tehdejší nezákonné stíhání odškodné. Soudy ale opakovaně jeho nárok zamítaly. Nyní se jím musí zabývat znovu. Tentokrát po zásahu Nejvyššího soudu, který případ už potřetí vrátil na začátek.