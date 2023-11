České odbory jsou tradičně mimořádně opatrné, když jde o to vyhlásit stávku kvůli požadavkům vůči zaměstnavateli. Dlouho to byla jedna z výhod, o niž se český průmysl mohl opřít. Odborové organizace, které znají zblízka hospodářskou situaci „svého“ podniku a vnímají i kondici a stav oboru, v němž působí, bývají ve svých požadavcích obvykle umírněné a mají snahu se dohodnout. Případy, kdy ke kolektivnímu vyjednávání buď vůbec nedošlo, nebo byl jeho výsledek tak neuspokojivý, že to vedlo ke skutečnému zastavení práce, jsou výjimečné.

Jenže když jde o nároky vůči státu, jde umírněnost odborových vůdců stranou. Ve snaze docílit co největších protestů a získat tak páku na „pravicovou“ vládu, se dokonce „standardní“ odbory spojují s těmi, od nichž se dříve snažily co nejvíc distancovat. Pondělní demonstrace podpořené zastavením práce v řadě odvětví tak dají prostor křiklounům volajícím i po generální stávce a předčasných volbách.

