Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje pro příští rok navýšení minimální mzdy buď o 1600 korun, nebo o 2100 korun. Nejnižší výdělek by se tak zvednul na 18 900 či 19 400 korun. Cílem je dostat částku do pěti let buď na 45 procent...

25. 9. 2023 ▪ 2 min. čtení