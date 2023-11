Kopřivnická Tatra si před deseti lety prošla pod novými českými majiteli znovuzrozením. Pořád si ale s sebou nese z minulosti, že její výroba není nastavená na masovou produkci. Při malých sériích to tolik nevadilo. Vlastně právě naopak. Jenže teď je produkce vyprodaná na několik let dopředu a továrna nestíhá vyrábět.

„Roky jsme se věnovali tomu, aby fabrika byla efektivní při požadavcích na jedno auto. Proto máme problémy a musíme strategii Tatry změnit,“ říká v rozhovoru pro HN nový generální ředitel Tatra Trucks Lukáš Andrýsek. Ten hodlá tradiční českou značku zásadně proměnit a má na to zatím na investice připraveno dvě a půl miliardy korun.

Díky tomu by Tatra do tří let měla vyrábět 2500 aut ročně, což je fakticky zdvojnásobení produkce. Vedou k tomu rychlé a razantní kroky, které dost proměnily i management automobilky. „Tatra teď potřebuje manažery, kteří mají více zkušeností z klasického automotive, kde se dbá na vypilované procesy a náklady se počítají do halíře. Tento typ lidí zatím v Tatře chyběl,“ dodává Andrýsek.

Jste v nejvyšším výkonném křesle Tatry osm měsíců, co se vám zatím podařilo?

Pro mě je důležité, že jsem do vyššího i středního managementu Tatry schopen dostat lidi, kteří mohou pomoci v důležitých změnách. Přišli sem i z velmi zajímavých a lukrativních pozic jen proto, že chtějí být v Tatře u toho, jak se zdvojnásobuje fabrika. To je výzva a zajímavá atmosféra sama o sobě. Připouštím ale, že pro řadu lidí jsou tady změny rychlé.

