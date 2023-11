Dojezd je jeden z nejdůležitějších parametrů, na které hledí zájemci o nový elektromobil. Zejména v kategorii vozů do ceny jednoho milionu korun je potřeba pečlivě hledat taková auta, která nabídnou co možná nejdelší jízdní dosah. I dnes lze totiž narazit na modely, které mají kvůli nižší ceně poměrně malou baterii, a tak se jejich užitná hodnota velmi smršťuje.

My jsme si proto vzpomněli na dobu, kdy se při nákupu pevných disků do počítače přepočítávala jejich cena na gigabyte úložného prostoru, aby bylo možné všechny modely mezi sebou jednoduše porovnat. Totéž jsme udělali u elektromobilů s cenou do jednoho milionu korun – vydělili jsme jejich cenu tabulkovou hodnotou udávaného dojezdu na jedno nabití. Čím méně za jeden kilometr zaplatíte, tím lepší je poměr ceny vozu a užitné hodnoty. Řada elektromobilů se nabízí ve více verzích s jiným výkonem či kapacitou baterie. My jsme vždy vybrali tu nejlevnější možnost.

Do přehledu, který si můžete prohlédnout na těchto stránkách, jsme zařadili deset aut s nejlepším výsledkem. Proto se může zdát, že rozdíl mezi vozy v této kategorii není příliš velký. To ale tak není, protože elektromobilů do milionu korun je v Česku dost a do výběru se nedostaly i některé, jejichž poměr má víc než dvojnásobně horší hodnotu než v případě nejlepšího vozu na trhu. Například Mazda MX‑30, která se nabízí za 949 000 korun, ujede jen 200 km, a tak u ní za jeden kilometr dojezdu zaplatíte 4745 Kč, u Mini Cooperu SE to je 4168 korun (ujede 233 km, stojí 971 100 Kč).

Foto: Toyota

1980 Kč za km

Toyota bZ4X

SUV s poněkud krkolomným názvem je prvním zásadním počinem japonské automobilky mezi moderními elektromobily. Auto se do našeho výběru ale dostalo díky současné akční ceně, která spadla těsně pod hranici jednoho milionu korun. I díky tomu může nabídnout druhou největší baterii v této kategorii a také vůbec nejdelší dojezd. Proto se nyní vyplatí zdaleka nejvíc.

Výkon: 150 kW

Baterie: 64 kWh

Dojezd: 500 km

Základní cena: 990 000 Kč

Foto: MG

2228 Kč za km

MG4 Electric

Britské značce v čínských rukách se zatím na českém trhu daří hlavně s levnými SUV poháněnými spalovacími motory. Šlape ale i do elektromobility, už má na trhu dva vozy do zásuvky. Starší MG4 Electric se prodává se dvěma velikostmi baterie, ale i ta menší je díky relativně nízké ceně vozu velmi výhodnou koupí, ačkoliv je dojezd spíš průměrný.

Výkon: 125 kW

Baterie: 51 kWh

Dojezd: 350 km

Základní cena: 779 960 Kč

Foto: Volkswagen

2347 Kč za km

Volkswagen ID.3

Podobně jako v případě Toyoty i Volkswagenu pomohla aktuální akce, se kterou chce lovit řidiče hledající elektromobil pod milion. Základní verze se sem vejde na stovku přesně. Dojezd přes 400 km je v této kategorii vynikající hodnotou. Auto, které prošlo přednedávnem faceliftem, se také chlubí solidní kvalitou zpracování nebo velkým podílem recyklovaných materiálů.

Výkon: 150 kW

Baterie: 58 kWh

Dojezd: 426 km

Základní cena: 999 900 Kč

Foto: Peugeot

2348 Kč za km

Peugeot E‑208

Model 208 je v Evropě nejprodá­vanějším vozem Peugeotu. A i když to neplatí o jeho elektrické verzi, také ta prošla začátkem letošního léta modernizací. Přinesla například mírné zvýšení výkonu i dojezdu na jedno nabití. Auto zaujme také nápadnějším designem, který podtrhuje nový střih masky chladiče či výrazné barevné provedení.

Výkon: 110 kW

Baterie: 48 kWh

Dojezd: 362 km

Základní cena: 850 000 Kč

Foto: Hyundai

2387 Kč za km

Hyundai Kona Electric

Druhá generace korejského hatchbacku se stále prodává se standardním pohonem, jako hybrid i jako elektromobil. Všechny verze sdílí nový futuristický design s tenkou linkou na přídi, která slouží jako denní svícení. V kabině najdeme sadu obrazovek, většina funkcí se už ovládá přes dotykový displej uprostřed. Novinka je sice v základu o 50 tisíc korun dražší než předchozí verze, ale zase má téměř o 10 kWh vyšší kapacitu akumulátoru.

Výkon: 115 kW

Baterie: 48 kWh

Dojezd: 377 km

Základní cena: 899 990 Kč

Foto: Citroën

2451 Kč za km

Citroën ë‑C4

Tato francouzská automobilka mění ceny u svých vozů v rámci nejrůznějších akcí docela pravidelně, aktuálně se elektrický ë‑C4 prodává v základu pod 900 tisíc korun. Elektrický pohon sdílí s ostatními modely koncernu Stellantis, má ale svébytný design i prakticky střiženou karoserii. Dojezd je spíš průměrný, takže se tento kus dostal na šesté místo našeho výběru.

Výkon: 100 kW

Baterie: 46 kWh

Dojezd: 357 km

Základní cena: 874 900 Kč

Foto: Opel

2514 Kč za km

Opel Corsa Electric

Německý elektromobil sdílí většinu své techniky se svým koncernovým sourozencem Peugeotem e‑208, různé nabídky výbav a akce ale znamenají, že oba vozy se prodávají za jinou cenu. Aktuálně je Opel dražší, a tak je i poměr nabízeného dojezdu za danou cenu jiný. Navíc proti faceliftovanému Peugeotu je hodnota dojezdu o pár kilometrů nižší. Tedy alespoň podle oficiálních tabulkových hodnot.

Výkon: 100 kW

Baterie: 50 kWh

Dojezd: 354 km

Základní cena: 889 990 Kč

Foto: Volvo

2526 Kč za km

Volvo EX30

Zbrusu nový vůz na českých silnicích ještě ani fyzicky není, ale je už možné ho objednávat. Jde o jediný elektrický model prémiové automobilky, který je aktuálně možné koupit pod milion korun. Svou roli v tom hraje čínská technika použitá pod kapotou. Designem je ale Volvo EX30 švédské, klade se důraz na čisté linie a užitnou hodnotu. Volvo na tento vůz v Evropě sází jako na svůj budoucí bestseller v dané kategorii.

Výkon: 200 kW

Baterie: 69 kWh

Dojezd: 344 km

Základní cena: 869 000 Kč

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.