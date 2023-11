MG vzalo český trh jako uragán. Během jediného roku se z nuly vyšplhalo na skoro 1800 prodaných automobilů a za letošní tři čtvrtletí mu patří osmnáctá příčka: až za ním skončily třeba Citroën, Fiat nebo Mazda. Prodeje táhne malé SUV ZS, velké naděje ale Číňané s britskou minulostí vkládají do elektromobilů. Na jaře to začalo kompaktním hatchbackem MG4 na zcela nové elektrické platformě, teď přichází čas na elektrické kombi MG5. Vůbec první auto svého druhu na trhu.

Například v Německu nebo Velké Británii se MG5 prodává již delší dobu. Ostatně není to žádná horká novinka. Jako Roewe Ei5 auto debutovalo v Číně už v roce 2017, faceliftované provedení, které vidíte na fotkách, se objevilo v roce 2021. A ještě jeden fakt na úvod: na rozdíl od MG4 nestojí „pětka“ na dedikované elektrické platformě, ale na základě původně určeném pro spalovací modely, který vychází z platformy General Motors.

Na rozdíl od jiných elektromobilů je MG5 designově nenápadné. Svým vzhledem nekřičí do světa, jaký pohon se v jeho útrobách ukrývá, prosto je divokých hran nebo výstřelků, kterými některé značky chtějí elektroauta od těch spalovacích odlišit. Jedná se o veskrze konzervativní auto, z některých úhlů možná trochu připomínající vozy konkurenčních značek. Zepředu by se MG5 dalo označit snad i za zajímavé, vzadu nicméně designéři jakoukoliv invenci ztratili.

Příjemný interiér, škoda lesklých plastů

Jaké je auto zvenku, takové je i zevnitř. Na první pohled úplně normální model, který by klidně mohl mít pod kapotou přeplňovanou benzinovou patnáctistovku jako SUV HS. Před řidičem jsou digitální budíky, na středovém panelu pak do prostoru „ční“ více než desetipalcová obrazovka multimediálního systému s navigací.

Kde byl software infotainmentu u MG4 pomalý a plný menších či větších chyb, funguje MG5 bezchybně a rychle. Párování telefonu přes Blue­tooth je snadné, k dispozici jsou i Apple CarPlay a Android Auto. USB port je ale šikovně umístěný ve spodní části středového tunelu, kde je velká polička. Mobil si tam tak bez problémů odložíte.

Zatímco multimediální systém komunikuje kompletně česky, jen vestavěná navigace na vás mluví anglicky, digitální budíky jsou zase kompletně v angličtině. Zásadní překážka to není, pro některé uživatele to ale může být zprvu trochu matoucí. Co dokáže víc znepříjemnit cestu, je ovládání klimatizace a topení. Teplotu i intenzitu foukání je totiž možné nastavovat výhradně dotykem přes obrazovku. Je to zbytečně zdlouhavé a při jízdě rozptylující.

MG5 Další 2

fotografie

Máte‑li však čínská auta spojená se zápachem lepidla a nelícujícími plasty, u MG5 nepochodíte. Ano, plasty v horní části palubní desky nebo výplních dveří jsou tvrdé, kam ale sahají ruce cestujících, je většinou měkčený potah. Snad jen kůže na volantu by mohla být jemnější. Vyloženě na škodu je ale použití černého lesklého plastu. Jakkoliv efektně to vypadá, povrch je rychle plný otisků prstů, bude tak vyžadovat častější údržbu. Pochvalu zaslouží naopak pohodlná sedadla.

Zatímco vpředu je prostoru pro řidiče i spolujezdce dostatek, vzadu je to o něco horší. Přední sedadlo jsme měli nastavené na asi 180 centimetrů vysokou postavu, vzadu před koleny nějaké místo zbývalo, při rozvoru dlouhém 2659 milimetrů bychom však čekali i více. Chodidla navíc nejdou zasunout pod přední sedačku, k tomu se sedí možná až nepřirozeně vysoko a sedák nemá ideální sklon. Méně místa je také nad hlavou. Pokud vzadu budou jezdit děti, nic z toho zřejmě nepocítí, u některých dospělých by ale problém nastat mohl.

Průměrný je i objem zavazadlového prostoru, který má na papíře 479 litrů. Zároveň je ale docela skladný, má pravidelný tvar a po stranách praktické odkládací kapsy. Pod podlahou je pak místo na volitelnou rezervu.

MG5 Excite Délka: 4600 mm

Šířka: 1818 mm

Výška: 1543 mm

Rozvor: 2659 mm

Kufr: 479/1367 l

Provozní hmotnost: 1624 kg

Výkon: 115 kW

Točivý moment: 280 Nm

Využitelná kapacita baterie: 57,4 kWh

Dojezd dle WLTP: 400 km

Maximální rychlost: 185 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 8,3 s

Základní cena vozu: 999 940 Kč

Zajímavá spotřeba, pomalé nabíjení

Námi testovaná verze byla ve vyšší výbavě Excite, což ale znamená oproti základu jediný rozdíl: nižší výkon 115 kilowattů, ale větší lithiovou baterku s niklem, manganem a kobaltem o kapacitě 61,1 kWh. Využitelných je z toho 57,4 kWh. Papírově by mělo auto ujet 400 kilometrů při spotřebě 17,5 kWh/100 km. Je nasnadě, že jde o hodnoty v ideálních podmínkách pro elektromobil, mezi něž již poněkud chladný říjnový podzim úplně nepatří.

S elektrickým kombi jsme najeli asi 670 kilometrů po městě, dálnici i okresních silnicích. Výsledkem byla podle palubního počítače týdenní spotřeba 17,0 kWh/100 km, tedy dokonce o něco nižší, než udává výrobce. Mezi nabíjením by neměl být problém ujet i v chladnějších měsících kolem 300 kilometrů, a to i když si občas přitopíte. Po městě je pak možné se pohybovat i kolem 16 kWh/100 km.

Pomáhá i dobře funguje rekuperace, jejíž intenzitu je možné nastavit si kolébkovým přepínačem na středovém tunelu. Rozdíly mezi stupni jsou značné – zatímco u prvního prakticky nevíte, že auto rekuperuje, a musíte použít mechanické brzdy, u třetího je zpomalování při puštění pedálu akcelerátoru skutečně výrazné. Ovládat MG5 jedním pedálem sice úplně nejde, především při jízdě po městě je to však velice komfortní.

Co už tolik komfortní není, je rychlost dobíjení. MG říká, že maximálně lze dobíjet výkonem 87 kW, což je samo o sobě číslo průměrné. V praxi se nám ale povedlo dostat nejvýše na 60 kW, kam se nabíjecí výkon zvedl z nějakých 45 kW po připojení auta k dobíjecí stanici. Po překročení 80 procent kapacity nabíjecí výkon rychle klesl na 33 kW.

Sluší se podotknout, že auto má možnost předehřevu baterie, což nabíjení trochu urychlí. Zároveň také jako jedno z mála nabízí funkci V2L, což znamená, že energie z baterie může pohánět nějaký elektrický spotřebič výkonem až 2,2 kW.

Solidní je dynamika elektrického kombi, především pružné zrychlování třeba na dálnici. Jako jeden z mála elektromobilů také MG5 umí jet nejvýše až 185 km/h. Podvozek je svým naladěním trochu tužší, nerovnosti ale přesto žehlí s grácií. Řízení je lehké, stále ale dostatečně přesné.

Cena do milionu

Ptáte‑li se, kolik MG za elektrické kompaktní kombi chce, pak je to v této konkrétní verzi Excite 999 940 korun. Dokonce i bílý lak auta na fotkách je jediný bezpříplatkový. Menší baterka ušetří 110 tisíc korun, výbava je však shodná. Vypíchnutí si zaslouží především bezvadně fungující adaptivní tempomat.

Elektromobilita Stáhněte si přílohu v PDF

Kromě něj nechybí nouzové brzdění, varování před opuštěním jízdního pruhu i udržování uprostřed zvoleného pruhu. Komfortní výbava zahrnuje kromě zmíněné navigace a rádia také vyhřívaná přední sedadla s manuálním nastavováním, digitální klimatizaci, zadní parkovací kameru se solidním rozlišením, couvací senzory nebo automatická světla. Co jsme u auta za milion postrádali, byla třeba elektricky sklopná zrcátka nebo parkovací senzory vpředu.

Závěrem dodejme, že za podobné peníze jako MG5 pořídíte mimo jiné naftovou Škodu Octavia s výkonem 110 kW v jedné z vyšších výbavových verzí, stejně tak dobře vybavenou hybridní Toyotu Corolla nebo plug‑in hybridní Kiu Ceed. Především s Octavií pak MG5 prohrává i vnitřním prostorem, takovému Hyundai i30 se ale prostorem vzadu vyrovná a ztratí až při pohledu do kufru. Nicméně jako alternativa k zavedené spalovací konkurenci – případně jako lákadlo pro ty, kdo by rádi přesedli do elektromobilu, ale výstřední vzhled je moc neláká – je MG5 rozhodně zajímavým počinem a na určitou dobu pohříchu jediným.

Opel Astra Sports Tourer Electric i technicky příbuzný Peugeot e‑308 SW přijedou až příští rok, elektrické kompaktní kombi od Škodovky dokonce až v roce 2026.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.