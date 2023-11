V zásobách armády už není mnoho vojenského materiálu, který by Česká republika mohla poslat Ukrajině. V České televizi to v neděli řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Firmy ale dostávají vývozní licence, materiál za desítky miliard korun do Ruskem napadené země putoval právě od soukromých podniků a dárců, uvedla.

Na území České republiky nebo v Polsku prostřednictvím českých instruktorů bylo letos vycvičeno přes 4000 ukrajinských vojáků, řekla také ministryně. V podobné pomoci bude Česko podle ní pokračovat i nadále.

„Z vojenského materiálu už není mnoho věcí, které bychom na Ukrajinu mohli posílat. Na druhou stranu se budeme snažit kompenzovat nemožnost posílat materiál z našich zásob, protože nechceme ohrozit naši obranyschopnost, vývozními licencemi, které udělujeme soukromým firmám,“ poznamenala Černochová.

Česko má podle ministryně volné výrobní kapacity, aby pomáhala Ukrajině prostřednictvím soukromých společností, což vědí i partneři v zahraničí. „Česká republika je velmi oblíbenou zemí, právě pro různé spolupráce, iniciativy,“ poznamenala. Například za dánské peníze se podle Černochové přes Česko poslalo téměř 50 bojových vozidel pěchoty, 2500 pistolí, 7000 pušek, 500 lehkých kulometů či 500 ostřelovacích pušek.

Bývalý ministr obrany a nyní předseda sněmovního branného výboru Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že pomoc Ukrajině by pokračovat měla. Nejde ale podle něj o absolutní částky, spíše o efektivitu podpory. Situace na frontě je podle něj nyní de facto zamrzlá, Rusko rychleji dozbrojuje a adaptuje se na situaci, míní.

S tím, že se Rusko za více než rok a půl trvající konflikt posunulo a je rychleji schopno nahrazovat své zásoby, souhlasila i Černochová. „Samozřejmě i některé země, které pomáhají Rusku, vybavují svojí technikou Rusko stejně tak jako my Ukrajinu. Dohnat a předehnat v závodech ve zbrojení i druhou stranu není jednoduché a může to znamenat pro Ukrajinu, že některé věci se jim nedaří tak, jak si dopředu naplánovali,“ uvedla.

Z materiálu na webu ministerstva obrany vyplývá, že Česko darovalo Ukrajině vojenskou techniku v zůstatkové hodnotě zhruba 1,2 miliardy korun od loňského začátku ruské invaze. Mezi dary byla i letecká technika, desítky tanků, bojová vozidla, raketomety i ruční zbraně a munice. Šlo o techniku s rokem pořízení od konce 50. let minulého století až po letošek. Pořizovací cena těchto věcí činila 6,2 miliardy korun, podle obrany je 1,2 miliardy zůstatková hodnota.

ČR dostává za darovanou vojenskou techniku kompenzace. Od USA už stát obdržel, nebo obdrží podle materiálu resortu obrany osm vrtulníků H1 a 300 milionů dolarů (asi 6,7 miliardy korun), od Německa 15 tanků Leopard 2A4 a také dostane mezi lety 2022 až 2027 celkem 78 milionů eur (1,9 miliardy korun) prostřednictvím Evropského mírového nástroje (European Peace Facility), který slouží k financování priorit EU v obraně a bezpečnosti.