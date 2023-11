Máme za sebou největší sociální protest od roku 1989. Stávka, které se zúčastnily statisíce lidí, byla formulována jako protivládní protest, ale bylo za ní něco víc. Za problémy, které ji vyvolaly, může tato vláda jen omezeně a jen omezeně je může řešit. Dalo by se spíše říci, že více než o vládě protest vypověděl něco o stavu české společnosti.

Stávka byla především projevem únavy z dlouhodobých potíží. Zažíváme léta, kdy jedna rána střídá druhou. Přišel covid, desetitisíce mrtvých, ekonomický propad. Po něm začala válka na Ukrajině, která nám sebrala iluzi věčného míru. Následovala energetická krize, zvýšení cen elektřiny a plynu, rozjela se inflace. Do toho bylo potřeba vyrovnat se s přílivem statisíců uprchlíků. A ve finále přišly vládní úspory. Společnost, která je navyklá, že by mělo být stále lépe, to všechno samozřejmě vnímá úkorně. Tři a půl roku žije ve stresu, který se nyní uvolňuje v masových protestech.

