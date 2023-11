Pokud se mě někdo pokusí vydírat reklamou. Vydírat mě prostřednictvím peněz? Jděte do p….., jděte do p….., je to jasné? Takto zareagoval Elon Musk na otázku, jak se staví k odchodu velkých zadavatelů reklamy ze sociální sítě X (dříve Twitter) poté, co Bílý dům obvinil majitele X či Tesly a SpaceX z podpory antisemitských nálad.

Důvodem k ostré reakci Andrewa Batese, tiskového mluvčího prezidenta Joea Bidena, byl komentář Elona Muska, kterým podpořil tvrzení, že židovské komunity podporují nenávist vůči bílým. To vše v situaci, kdy v USA rostou antisemitské nálady spojené s operací izraelské armády proti teroristické organizaci Hamás.

