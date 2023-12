Karty nebereme, hlásají cedule na některých obchodech a restauracích poté, co v Česku skončila povinnost elektronické evidence tržeb. Ve veřejném prostoru to rozvířilo spekulace o tom, zda se slibně rozjíždějící přechod na bezhotovostní platby nezabrzdí. A zda to nezpůsobí nárůst nezdaněných příjmů.

Bankovní data ale ničemu podobnému nenasvědčují. „Z našich kartových transakcí vyplývá, že v letošním roce vzrostly platby kartou v restauracích meziročně o 30 procent,“ říká v debatě Hospodářských novin hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Zbývá vám ještě 90 % článku