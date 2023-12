Na konci týdne to vypadalo skoro idylicky. Viděli jsme výjev, který by se, pokud by byl namalován, mohl jmenovat Petr Fiala zachraňuje české zdravotnictví. Premiér si na tiskové konferenci vyměňoval komplimenty s šéfem nespokojených mladých lékařů...

3. 12. 2023 ▪ 3 min. čtení