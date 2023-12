Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová nemůže přistoupit k výplatě věřitelů Sberbank, kterou plánovala zahájit letos v polovině prosince. Jeden z věřitelů Sberbank CZ totiž podal odvolání proti výplatě formou částečného rozvrhu, který 13. listopadu schválil insolvenční soud. Jde o společnost LitFin SPV 9 se zjištěnou pohledávkou 27 milionů korun. Lužová to v úterý sdělila ČTK.

Insolvenční soud povolil Lužové schválení výplaty 57 miliard korun formou částečného rozvrhu 15 300 věřitelům Sberbank CZ ve výši 95 procent jejich pohledávek. Proti tomuto rozhodnutí však mohl každý věřitel podat odvolání. V jeho důsledku tak nemůže rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu nabýt právní moci.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

„Jeden z věřitelů bohužel využil svého práva na odvolání proti rozhodnutí soudu o částečném rozvrhu. Nemohu tedy spustit výplatu 95 procent zjištěných pohledávek věřitelů, kterou jsem plánovala zahájit 18. prosince 2023. Rozhodnutí o platnosti částečného rozvrhu má nyní v rukou Vrchní soud v Praze. Až po jeho rozhodnutí budeme moct k výplatě přistoupit,“ uvedla Lužová. Argumenty věřitele, který odvolání podal, jsou podle ní nedůvodné. Věří proto, že vrchní soud nakonec potvrdí platnost rozhodnutí o částečném rozvrhu.

Insolvenční expert Michal Žižlavský, jehož advokátní kancelář zastupuje věřitele, nerozumí tomu, proč LitFin SPV 9 rozhodnutí soudu napadl. "Pokud vím, měli dostat 95 procent svých zjištěných pohledávek, stejně jako ostatní věřitelé. V tuto chvíli nechci spekulovat, co je za tím. Zcela jistě to budeme zkoumat. Je to rána do vazu všem věřitelům, kteří se mohli dostat ke svým penězům už letos. Pro některé z nich to může znamenat i krach, protože s penězi uvízlými ve Sberbank už počítali,“ dodal.

Věřitele zkrachovalé Sberbank CZ měla vyplatit v absolutní většině případů Komerční banka, která již má zkušenosti s výplatou náhrad z Garančního fondu. Ve všech případech má být výplata bezhotovostní, kdy peníze budou zaslány na bankovní účet vedený v ČR, a to výhradně v českých korunách.

Klienty s vklady do 100 tisíc eur, tedy zhruba 2,5 milionu korun, už vyplatil Garanční systém finančního trhu. Prostřednictvím poboček Komerční banky dosud vyplatil náhradu vkladů více než 87 tisícům klientů Sberbank CZ. Získali přes 25 miliard korun. Náhrady vkladů ze zkrachovalé Sberbank CZ začal Garanční systém vyplácet 9. března 2022, tedy sedm pracovních dnů po pádu banky.