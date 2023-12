Francouzský Saint-Gobain je významným světovým výrobcem stavebních hmot. Za posledních pět let skupina s obratem, který se velikostí blíží ročním výdajům české vlády, zásadně obměnila svůj byznys a začala investovat mimo západní Evropu. „Asi 70 procent našich kapitálových investic šlo do Severní Ameriky, Asie a východní Evropy. A bude to takto pokračovat,“ řekl v rozhovoru pro HN Benoit Basin, generální ředitel Saint-Gobainu. Basin je zastáncem pasivních domů a zeleného přechodu ve stavebnictví. Pro Evropu je podle něj klíčové, jak bude probíhat renovace budov. „Připadá na ně 40 procent emisí oxidu uhličitého. Při správném postupu se dají opravdu výrazně snížit emise, v dopravě nebo průmyslu to tak masivně nedokážeme,“ říká Basin.

Stavební průmysl v Česku, stejně jako jinde ve světě, zpomalil. Jaký to má vliv na výsledky Saint-Gobainu?

V posledních několika letech jsme trh i konkurenci vždycky překonali, což platilo také pro letošní první pololetí. Je pravda, že nová výstavba je teď nižší, ale v Evropě i USA už se začíná situace stabilizovat. Třeba stavebnictví v Indii je naopak na vzestupu. Pro nás jsou hodně důležité renovace, které se drží a představují pro Saint-Gobain polovinu tržeb. V Evropě téměř 70 procent obratu. Těžíme teď z toho, že je trendem energetická účinnost.

