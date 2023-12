Ruský miliardář Roman Abramovič se pře s britskou vládou o to, jak použít zhruba 2,5 miliardy liber (přes 72 miliard korun), které dostal za prodej fotbalového klubu Chelsea. Abramovič by chtěl vytvořit nadaci, která by financovala pomoc obětem válečných konfliktů na Ukrajině i jinde ve světě, zatímco Londýn trvá na tom, aby peníze byly použity výlučně ve prospěch Ukrajiny, píše deník The Wall Street Journal (WSJ).

Peníze, které Abramovič dostal za prodej fotbalového klubu v roce 2022, jsou zmrazené na účtech v Británii. Aby mohl peníze převést, potřebuje Abramovič speciální povolení od britské vlády.

Abramovič podle amerického listu vyjádřil úmysl převést peníze na novou nadaci, která by financovala dobročinné aktivity na Ukrajině i v jiných částech světa. Podle bývalého šéfa britské odnože Dětského fondu OSN (UNICEF) Mikea Penroseho, který by se měl stát šéfem nového nadačního fondu, by se benefiční orgán financovaný Abramovičem mohl jmenovat „Nadace pro oběti konfliktů“. Podle něj ruský oligarcha netrvá na tom, aby se nadace jmenovala po něm.

Podle informací deníku však britská vláda trvá na tom, aby peníze z prodeje fotbalového klubu dostala jen Ukrajina. „Chceme, aby se tyto peníze dostaly co nejdříve na Ukrajinu, a jsme otevřeni jakékoliv dohodě, která toho jasně dosáhne,“ uvedla mluvčí britského ministerstva zahraničí. Vládní představitelé poukazují, že sankce, které znemožňuji Abramovičovi nakládat s prostředky, Británie zavedla v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, a je proto logické, že by měly pomoci této zemi.

Britská vláda se také obává, že by peníze mohly skončit v kapsách spojenců Kremlu skrze projekty v nějaké vzdálené zemi, uvedl analytik Tom Keatinge, který se specializuje na finanční kriminalitu. Penrose však namítá, že velké humanitární organizace obvykle působí ve více zemích a mohou nakládat se svými prostředky relativně volným způsobem.

Kdyby však všechny peníze z prodeje fotbalového klubu šly na pomoc Ukrajině, tak by se Abramovič mohl znelíbit ruské vládě, dodal Keatinge. Ruský oligarcha se po začátku války na Ukrajině snažil vystupovat jako muž s dobrými kontakty v Kremlu a jako možný prostředník mezi západními zeměmi a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.