Německá opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) se snaží podle serveru The Guardian získat voliče zpět zásadní změnou německé migrační a azylové politiky, včetně posílání žadatelů o azyl do Rwandy. Plány posílat žadatele o azyl do třetích zemí,...

18. 12. 2023 ▪ 3 min. čtení