Rozjetá Slavia tlačí za vlažného přihlížení místních diváků na stadionu v Tiraspolu domácí Šerif k jeho brance. Soupeři se ale podaří dvě akce a nad evidentně silnějším pražským týmem vede. Komentátor českého programu mudruje o tom, že postup do vyřazovací fáze Evropské ligy se otřásá. Opakuje to, přestože slávisté mají v tabulce stále solidní náskok na nepostupové místo. O tom, že jestli výsledek otočí, budou vítězi skupiny a postoupí rovnou do osmifinále bez nutnosti hrát v půlce února první kolo play-off, nepadne ani slovo. Takhle si tu v tom našem malověrném českém fotbalovém rybníčku žijeme. Pardon, žili jsme.

Týden před Vánoci jako by někdejší pochybovačství zmizelo. Poslední podzimní ligové kolo přineslo pěkné zápasy, a dokonce – světe dive se, v prosinci – i nebývalé návštěvy na stadionech. To jen několik dní poté, co Slavia, Sparta a Plzeň třemi výhrami v evropských pohárech stvrdily, že si zahrají v jarní vyřazovací části. Aby to dokázaly tři české týmy v jednom ročníku, to se ještě po rozdělení federace nestalo.

Co se dočtete dál České kluby na podzim notně vylepšily evropský koeficient a mají blíž Lize mistrů. Dokud se ale nezlepší, není to soutěž pro ně.

Příjmy za vysílací práva budou od příštího ročníku rekordní, ale podíl bohatších klubů nebude až tak vysoký.

Úspěch reprezentace na Euru by všechno přebil – co je ale doopravdy úspěchem?