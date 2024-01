Jako sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády má Daniel Prokop z PAQ Research jasnou představu, co by české společnosti pomohlo: dostupný vzdělávací systém a odstranění demotivace těch nejchudších k legální práci. Daně se podle něj dají měnit i prorůstově, systém dávek a podmínky oddlužení by neměly demotivovat lidi od práce a spoření na důchod má smysl ze státního rozpočtu podporovat především u mladých.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Jaký dopad budou mít podle Daniela Prokopa vládní změny na ekonomický růst a na ekonomický blahobyt lidí?

Jak se dívá na reformu dávkového systému?

Co je nastavené špatně u insolvencí?