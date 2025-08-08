Možná bychom teď mohli použít metaforu vlaků – jeden, pražský, uhání rychlostí pendolina směrem k prosperitě. Druhý, s nápisem Karlovarsko nebo Ústecko, pomalu kodrcá po vedlejší koleji, s rezavými vagony a bez výhledu na lepší trať. Právě tak líčí regionální rozdíly v Česku nový materiál z dílny ekonomických poradců vlády známých pod akronymem NERV. Česko se dnes dělí na několik dynamických center a periferní oblasti, které se od evropského průměru spíš vzdalují, než by se k němu přibližovali.
A nejde jen o ekonomiku. Nerovnosti mezi regiony jsou vlastně nerovnostmi mezi šancemi jejich obyvatel. Šancemi na lepší vzdělání, na kvalitu života, na schopnost dobře chápat a používat demokracii. A dnes už dobře víme, že čím větší propad zaostávajících regionů, tím větší zranitelnost vůči populismu a autoritářským svodům. Nebo jinými slovy – až na podzim volby opravdu vyhraje Babiš a s ním i Okamura nebo (kulturně) provýchodní extremisté ze Stačilo!, budeme dobře vědět, proč se to stalo.
Co se dočtete dál
- Jaké rozdíly existují ve vzdělání mezi českými regiony?
- Jak NERV doporučuje reformy pro zlepšení situace?
- Jaké jsou důsledky nezaměstnanosti a exekucí v mikroregionech?
