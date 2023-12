Pětice mladých studentů z pražského gymnázia Nový PORG zabodovala letos v celosvětové prestižní investiční soutěži Wharton Business School. Odnesla si bronzovou medaili, a stala se tak prvním evropským týmem, který dokázal uspět proti americkým konkurentům. Nyní se 19letým studentům splnil další sen, když stanuli v čele nového fondu J&T NextGen společně se známým portfolio manažerem Michalem Semotanem.

V rozhovoru pro HN mluví o konkrétních investicích do leteckého výrobce Boeing, americké banky JPMorgan nebo e-commerce obra Amazon. Vysvětlují také, proč chtějí, aby pětinu fondu tvořily státní nebo korporátní dluhopisy. S investičními nápady přichází primárně pětice v rámci Investičního výboru (IV), jenž je tvořen Mojmírem Zálešákem, Herbertem Jandou, Filipem Hrubým, Jonášem Machurkem a Janem Kubešem. Nápady výboru pak posuzuje Michal Semotan (MS), jenž má zároveň právo veta a ve fondu drží podíl.

Co může spojení nejmladší generace a ostříleného investora přinést? A proč jste se rozhodli na takové myšlence založit rovnou investiční fond J&T NextGen?

MS: Mám sice historicky větší zkušenosti než pánové, ale v jistých chvílích to pro mě může mít ve skutečnosti negativní efekt. Stává se mi proto, že jsem třeba k řadě věcí skeptický a už podvědomě k nim přistupuji negativně, protože se mi třeba v minulosti nějaká podobná investice nevydařila. Jenže to neznamená, že aktuální příležitost je špatná a zopakuje se stejný scénář. Proto je pro mě určitě dobré mít právě pohled lidí, kteří nejsou tak zatížení jako já. Co se týče investičního fondu, tak po zkušenosti z letní stáže, kterou u nás pánové absolvovali, jsme došli k závěru, že stojí za to dát jim příležitost předvést své schopnosti v praxi, a tak nám J&T Investiční společnost vyčlenila na fond peníze.

