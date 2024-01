Česká televize byla loni nejsledovanější televizní skupinou v Česku s podílem 29,88 procenta ve skupině diváků starších 15 let. Zaznamenala ale meziroční pokles o zhruba 1,6 procentního bodu. Skupina Prima měla podíl 27,56 procenta a Nova 27,04 procenta. Obě si polepšily o více než 0,6 procentního bodu. Nova pak v žebříčku sledovanosti vedla ve všech věkových skupinách v hlavním vysílacím čase. Ve skupině diváků 15 až 54 let překonala Nova podíl 36 procent. Vyplývá to z informací televizí a serveru Mediaguru s odkazem na data ATO‑Nielsen.

S náskokem více než dvou procentních bodů na komerční vysílatele se stala Česká televize podle generálního ředitele Jana Součka lídrem trhu pošesté v řadě. Dařilo se jak stanici ČT1, tak i ČT2, která si připsala nejlepší výsledek od roku 2017. Déčko mělo nejlepší výsledek od začátku vysílání. Podíl na sledovanosti dosáhl na 30,50 procenta ve skupině čtyři až 12 let.

Nejsledovanějším pořadem roku byla na ČT štědrovečerní pohádka Klíč svatého Petra, kterou si pustilo 2,96 milionu diváků starších čtyř let.

Stanice celé skupiny Nova podle jejího vyjádření denně zasáhly 3,93 milionu diváků starších čtyř let. Tematická Nova Cinema se stala čtvrtým nejsledovanějším kanálem v ČR u diváků 15 až 54 let.

Pro skupinu Prima byla podle dat Mediaguru nejúspěšnější divácká skupina starší 15 let, kde dosáhla vyššího podílu než v roce 2022. V ostatních sledovaných skupinách zůstala za výsledkem z roku 2022.