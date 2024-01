Do osmi let by měly v USA jezdit pouze na elektřinu dvě třetiny nových osobních a čtvrtina nákladních aut. K tomu, aby na ně Američané podle plánu vlády přesedlali, má pomoci federální daňová pobídka ve výši až 7500 dolarů pro každého, kdo si takový vůz pořídí. Modelů, při jejichž koupi lze získat slevu na dani z příjmů, bylo původně 17. Letos se ale seznam „vyvolených“ smrskl na pouhých osm.

Ze seznamu vypadly například dva modely od General Motors (včetně Chevroletu Bolt), dále F-150 Lightning od Fordu, dva modely od Rivianu a tři modely vyráběné Teslou (včetně Modelu Y). O daňovou pobídku přišel také Leaf od japonského Nissanu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč USA omezily podporu na koupi elektromobilů.

Jak změnu pravidel berou tamní automobilky.

Jaký je zájem Američanů o elektrovozy.