Dobrý den z Hospodářek, je středa desátého ledna. Dnes se podíváme na to, jak funguje politická vrtule Andreje Babiše. Tedy jak populisté mění názory na zásadní věci a tváří se, jako by si to, co si myslí nyní, mysleli vždycky. A pokud by vám...

Ranní brífink