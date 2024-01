Autopůjčovna Hertz Global Holding kvůli vysokým nákladům na opravy a slabé poptávce prodá třetinu své americké flotily elektromobilů. Získané prostředky z prodeje 20 tisíc elektroaut investuje do vozů poháněných spalovacím motorem. S odvoláním na čtvrteční oznámení firmy o tom informovala agentura Reuters.

V říjnu 2021 Hertz oznámil objednávku 100 tisíc elektromobilů Tesla. V březnu 2022 pak informoval, že do pěti let koupí od švédské automobilky Polestar až 65 tisíc elektroaut. Firma si dříve stanovila cíl, že do konce roku 2024 budou čtvrtinu jejího vozového parku tvořit elektrická vozidla.

Tento ambiciózní plán ale narazil na každodenní byznysovou realitu. „Výdaje spojené s haváriemi a škodami, především v souvislosti s elektromobily, zůstaly ve čtvrtletí vysoké,“ uvedla autopůjčovna v informaci pro regulační orgán.

Firma v souvislosti s prodejem elektrovozů očekává přibližně 245 milionů dolarů dodatečných odpisových nákladů, které se projeví na zisku za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Výsledky hospodaření za uplynulý kvartál firma zveřejní 6. února.

Společnost uvedla, že se nadále soustředí na zlepšení ziskovosti u zbývající části svého vozového parku elektromobilů. Na webových stránkách, na nichž Hertz prodává ojeté vozy, firma nabízí přes 700 elektromobilů, včetně vozů BMW i3, Chevrolet Bolt, Tesla Model 3 a Model Y.