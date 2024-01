Pokud by si staronový pirátský předseda Ivan Bartoš měl představit, s jakým týmem půjde během následujících ani ne dvou let do čtveřice voleb, asi by ho jeho nová podoba nenapadla. Přesto v sobotu v brněnském hudebním klubu Sono rozdával úsměvy. A...

14. 1. 2024 ▪ 5 min. čtení